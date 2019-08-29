Компания, которая работает в сфере железнодорожных грузовых перевозок.
Первая логистическая компания предоставляет полный спектр услуг в сфере железнодорожных грузовых перевозок и входит в ТОП-3 перевозчиков зерновых в Украине.
Основана 11 августа 2011 года украинским предпринимателем Максимом Шкилем и входит в состав холдинга MS Capital, который в 2018 году заплатил больше 150 млн гривен налогов.
В течение 2018-2019 года в Первой логистической компании была осуществлена инвестиционная программа в собственный подвижной состав, которая в целом составила 35 млн долл. США. Как результат - парк собственного подвижного состава компании достиг количества в 500 вагонов. Общий парк вагонов, находящихся в оперировании ПЛК, превышает 1000 единиц.
Представительства Первой логистической компании работают в десяти областях Украины, на каждой узловой стратегической станции есть представители ПЛК, которые предоставляют своим клиентам круглосуточный сервис.
В компании создан собственный диспетчерский центр с круглосуточным отслеживанием дислокации подвижного состава, заключен договор с "Укрзализныцей" о военизированной охране.
Компания ежегодно проходит международный аудит финансовой отчетности и работает с крупнейшими мировыми и украинскими трейдерами. Общий объем перевозок ПЛК составил более 30 млн тонн грузов.
Первая логистическая компания входит в состав таких организаций как Американская торговая палата, Gafta, Ассоциация международных экспедиторов Украины. Основатель компании Максим Шкиль возглавляет Комитет по вопросам развития предпринимательской деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины.
Сотрудники ПЛК принимают участие в корпоративной донорской программе, компания материально поддерживает детские дома и центры реабилитации.
Услуги ПЛК
- Перевозка зерновых и масличных культур
- Оперирование собственным подвижным составом клиента
- Отправки на экспорт
- Перевозки насыпных грузов
- Перевозки наливных грузов
- Комплектация, оформление и сопровождение тарных и тарно-штучных грузов
- Организация переадресации вагонов
- Экспедиторские услуги и транзит
Кроме основных, Первая логистическая компания предоставляет полный спектр услуг, включающий оформление сопроводительной документации, прокладку оптимальных маршрутов, сертификацию, таможенное оформление, страхование, охрану и постоянное отслеживание дислокации подвижного состава.
Подробнее о работе Первой логистической компании можно узнать на сайте.