Максим Шкиль

29 августа 2019, 18:06

Максим Викторович Шкиль - украинский предприниматель и меценат, основатель холдинга MS Capital.

Родился во Львове 19 августа 1983 года. Учился во Львовской Академической гимназии, имеет 3 высших образования и степень кандидата юридических наук.

Проживает в Киеве, женат, воспитывает двух дочерей. На первое место ставит семейные ценности и здоровый образ жизни. Ежедневно занимается спортом.

Карьера

Еще с юношеских лет Максим Шкиль начал работать подсобным рабочим на стройке. Во времена студенчества предприниматель устроился грузчиком на завод минеральных вод, где прошел путь от экспедитора и территориального менеджера, был повышен до должности регионального представителя, а впоследствии стал директором по продажам. Получив ценный опыт управления, пройдя все производственные этапы, решил начать собственный бизнес.

В 2006 году Максим Шкиль совместно с партнерами основал группу компаний, которая занималась добычей, переработкой и продажей гранита. В процессе работы бизнесмен понял смежные потребности рынка и основал еще ряд компаний.

В 2011 году им была создана "Первая логистическая компания", предоставляющая полный спектр услуг в сфере железнодорожных грузовых перевозок. В настоящее время компания входит в ТОП-3 перевозчиков зерновых культур и имеет в своем парке более 1000 вагонов. Среди партнеров ПЛК - крупнейшие трейдеры Украины и мира.

В 2015 году еще одним успешным проектом Максима Шкиля стал самый большой в Украине Audi центр и единственный, работающий в концепции Audi Sport - "Audi Центр Одесса Юг". Доля украинского рынка по продажам автомобилей Audi данного центра составляет 25%.

В 2016 году, совместно с немецкими партнерами, Максим Шкиль основал Группу Компаний Автострада, осуществляющую строительство и капитальный ремонт автодорог. За основу работы группы компаний взятые европейские стандарты качества и современные технологии дорожного строительства. Собственные мобильные асфальтобетонные заводы и большой парк техники от ведущих мировых производителей позволяют компании Автострада самостоятельно и в кратчайшие сроки строить дороги любой сложности в Украине и за ее пределами, гарантируя при этом срок надежной эксплуатации автодорог - 5 лет. Компания имеет сертификат соответствия международным стандартам качества ISO 9001 и входит в ТОП-5 компаний Украины по строительству дорог.

В 2019 году Максим Шкиль возглавил Комитет по вопросам развития предпринимательской деятельности Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Группа компаний Максима Шкиля регулярно проходит международный аудит финансовой отчетности и только за 2018 год заплатила более 150 млн грн налогов всех уровней.

Благотворительность

Более 10 лет Максим Шкиль активно занимается благотворительной деятельностью, а в 2011 году создал собственный благотворительный фонд. За годы своего существования "Благотворительный фонд Максима Шкиля" предоставил адресную помощь около 10 тысячам семей, закупил оборудование для центров реабилитации, онкологических больниц и центров для людей с проблемами слуха.

Самое большое внимание "Благотворительный фонд Максима Шкиля" уделяет детям, лишенным родительской опеки. Среди волонтеров фонда - работники компаний Максима Шкиля, а также все желающие уделить внимание воспитанникам детских домов. Фонд финансируется исключительно на собственные средства мецената.

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