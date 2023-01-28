100 гривен за пачку: цены на сигареты рекордно ползут вверх

За год сигареты подорожали на 6,97-15,65 грн в зависимости от производителя.

Цены на сигареты / pixabay

В Украине цены на сигареты заметно взлетят. Как отмечают эксперты, в среднем пачка подорожает на 14 гривен.

Подорожание ожидается в рамках ежегодного пересмотра акциза. С 1 января производители табачных изделий платят больше за акцизы (повышение на 20%), следовательно больше будут платить и покупатели, пишет Обозреватель.

В среднем пачка 64,06 грн, за пачку сигарет среднего сегмента придется заплатить 69,9 грн.

За премиум курильщики будут платить от 82,61 грн. За год сигареты подорожали на 6,97-15,65 грн (в зависимости от производителя).

Глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, подорожание акциза на сигареты происходит поэтапно и продлится до 2025 года. Ежегодно акциз дорожает на 20%.

В результате в 2025-м акциз будет стоить 90 евро за тысячу штук, а пачка самых дешевых сигарет подорожает до 101 грн.

Повышение акцизов началось еще несколько лет назад. Это была одна из рекомендаций ЕС. Еврочиновники считали, что Украине необходимо достичь цен на сигареты хотя бы до уровня минимальных в Евросоюзе. Это должно было помочь снизить уровень контрабанды.

Как ранее сообщали, уже весной можно ожидать подорожания топлива. Эксперт топливного рынка Сергей Куюн говорит, что рост цен на бензин прогнозируется уже на март-апрель.

До этого времени существующие запасы топлива на украинских заправках истощатся и новые объемы придется закупать в странах Европы, которые, в свою очередь, вводят запрет на российские нефтепродукты с 5 февраля.

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