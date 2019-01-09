Пузырь лопается: банкир дал неутешительный прогноз по биткоину

Биткоин / Reuters

Член руководящего совета Европейского центрального банка Ардо Ханссон заявил о том, что криптовалюты используются в незаконных целях, а также негативно влияют на стабильность мировой экономики.

По его словам, цифровые деньги не имеют будущего и являются "полнейшей бессмыслицей", передает РБК.

"Пузырь уже начал лопаться. Возможно нам просто стоит проследить, насколько глубоким окажется падение и что останется, когда равновесие будет восстановлено. Я думаю, что мы вернемся к этому вопросу спустя несколько лет, чтобы осознать, как мы вообще могли попасть в такую ситуацию, которая заставила нас поверить в небылицы", — подчеркнул Ханссон.

Напомним, ранее экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году.