Новое падение курса криптовалют: эксперт дал прогноз по биткоину

Биткоин упал приблизительно на 70% / LoginCasino

Биткоин упал приблизительно на 70% относительно своих максимумов и близок к тому, чтобы просигнализировать об обнаружении надежного минимума, заявил эксперт венчурной крипто-компании Blockchain Capital Спенсер Богарт.

"Я думаю, что он близок к нахождению минимума, как и остальная часть рынка", – заявил Богарт в разговоре с CNBC.

При этом он добавил, что положительные новости, которые сопровождают развитие криптовалютной индустрии – "это щепки, которые мы будем бросать в костер во время следующего бычьего рынка".

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"В конце прошлого года, когда бычий рынок находился на пике, плохие новости не давали эффекта. Теперь мы видим ситуацию с обратной стороны, где новости о TD Ameritrade, Рике Эдельмане и Йеле почти не оказывают влияния на цену", – пояснил он.

Отметим, что в соответствии с опубликованным на этой неделе исследованием, 54% институциональных инвесторов считают, что цена биткоина уже достигла минимума для текущего года. 57% респондентов заявили, что к концу 2019 года значение будет находиться выше 15 тысяч долларов.

Напомним, ранее финансовый эксперт назвал биткоин "фуфелом под соусом инноваций".