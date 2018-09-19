Новый обвал биткоина: эксперт объяснил нестабильность на рынке криптовалют

/ cryptojournal.ru

Во вторник, 18 сентября, произошел новый обвал на рынке ликвидных криптовалют.

Биткоин за сутки подешевел на 3,18% до 6,28 тыс. долларов, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

Кроме того, курс Ethereum обвалился на 9,3% – до 197,9 доллара, Ripple – на 2,44%, до 0,273 доллара, Bitcoin Саsh – на 7,15%, до 415,3 доллара, а EOS – на 9,24%, до 4,86 доллара.

По мнению аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, индустрия криптовалют крайне централизована, и активы вполне могут подешеветь из-за действий одного крупного игрока.

"Поводов для существенного оптимизма нет, и пока они не появятся, курс биткоина вполне может поставить новый антирекорд и опуститься ниже 6 тысяч долларов", – заявил он в комментарии LetKnow.

Ранее американский миллиардер заявил о том, что криптовалюты "ждет плохой конец".

Напомним, эксперт назвал причину обвала рыка криптовалют.