Стало известно, почему стремительно обвалился курс биткоина

Биткоин / Reuters

За минувшие двое суток рынок криптовалют зафиксировал потерю $18 млрд, а основные валюты — Bitcoin, Ethereum, EOS и Bitcoin Cash — потеряли в цене от 4% до 13%.

Как сообщают западные специализированные СМИ, в последнее время стоимость Bitcoin достигла 6300 долларов США (около 230 тысяч гривен по нынешнем курсу). Вслед за ним снизилась стоимость других популярных криптовалют. Ethereum подешевел на 2,5%, XRP — на 6,9%, Stella на 6%, а EOS — на 8,4%. Соответственно, уровень капитализации криптовалютного рынка снизилась с 300 миллиардов США до 250 миллиардов США.

По мнению экспертов, падение рынка криптовалют связывают с задержкой в принятии регуляций. Именно из-за этого во множестве стран мира инвесторы не могут активно закупать Bitcoin.

Напомним, ранее американский миллиардер утверждал о том, что криптовалюты «ждет плохой конец».