Курс криптовалюты биткоин стремительно рухнул

В течение пятницы, 22 декабря, курс криптовалюты биткоин снизился на 25% − ниже 12000 тысяч долларов США (впервые с начала декабря).

В 16.40 по киевскому времени, согласно данным портала Сoindesk, курс биткоина потерял 24,43% и составлял 11586,23 долларов США.

Фьючерсы на биткоин также подешевели − январские контракты на криптовалюту на CME снизились в цене на 19,99% (до $12265), на CBOE - на 20,47% (до $11950).

Однако, затем курс криптовалюты немного увеличился и, по данным Investing.com, составил $12170.

Напомним, ранее соучредитель Bitcoin.com избавился от всех своих биткоинов.