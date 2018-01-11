Американский миллиардер предупредил: криптовалюты ждет плохой конец

Американский предприниматель, миллиардер, крупнейший в мире и один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт считает, что криптовалюты ждет плохой конец.

Бизнесмен не собирается покупать фьючерсы на биткоин, которыми в декабре начали торговать чикагские биржевые операторы, рассказал он в интервью телеканалу CNBC.

"По поводу криптовалют в целом я могу сказать почти наверняка, что их ждет плохой конец… Когда или как это произойдет, я не знаю", — отметил собеседник.

Напомним, в декабре 2017 года соучредитель компании Bitcoin.com шведский бизнесмен Эмиль Ольденбург заявил, что у биткоина нет перспективы торговой валюты, он уже избавился от этой криптовалюты.