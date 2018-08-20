"Стремительно растущий доллар": эксперт назвал причину обвала рыка криптовалют

Названа причина обвала криптовалют / cryptojournal.ru

Обвал рынка криптовалют связан с усилением американского доллара, заявил старший аналитик компании eToro Мати Гринспен.

"Соединенные Штаты стремятся ужесточить свою экономику и избежать сильной инфляции, предпринимаются действия, которые укрепляют доллар. Поскольку доллар США является мировой резервной валютой, многие более мелкие экономики в значительной степени полагаются на стабильный обменный курс с долларом США", — подчеркнул аналитик.

Он отметил, что основной резервной валютой для крупных инвесторов все равно остается доллар США, пишет My Crypter.

"Обычно, когда доллар растет, активы, такие как золото и нефть, снижаются. За последнюю неделю как цифровое золото, так и реальное золото резко упали перед лицом стремительно растущего доллара", — добавил Гринспен.

Напомним, ранее американский миллиардер заявил о том, что криптовалюты "ждет плохой конец".