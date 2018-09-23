Финансовая пирамида: эксперт назвал биткоин "фуфелом под соусом инноваций"

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Биткоин является финансовой пирамидой с хорошей технологической основой, заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Если мы говорим о криптовалюте биткоин, у меня вопрос: а что за ней стоит? Если за ней ничего не стоит, то мы к ней так и относимся, что это какой-то фуфел, который под соусом инноваций продается населению… 2% держателей биткоина сегодня владеют, по-моему, 98% биткоина, соответственно, чтобы "окешиться", они должны все это дело раскрутить и от кого-то закрыться. Мы так и относимся: финансовая пирамида с хорошей технологической основной", — сказал он.

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Финансист отметил, что в швейцарском Базеле на прошлой неделе было большое обсуждение среди глав финансовых регуляторов о том, что форма актива вторична, сообщает "Прайм".

"Блокчейн как форма хранения будет легализован, и ее можно будет использовать на финансовом рынке для хранения и оборота тех сущностей, которые на нем присутствуют. Будут ли в этом законе криптовалюты? Я очень надеюсь, что нет, потому что я бы не хотел, чтобы народ покупал всю эту ерунду", — заключил Швецов.

Напомним, ранее эксперт объяснил нестабильность на рынке криптовалют.