Биткоин сдулся: экономист спрогнозировал курс криптовалют в 2019 году

Пузырь биткоина лопнул, говорят экономисты / cryptojournal.ru

Роста курса биткоина в 2019 году ожидать не стоит. Как подчеркнул старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб, стоимость биткоина упала в пять раз по сравнению с максимумом годовой давности.

По его словам, ждать роста цены биткоина в разы и рассматривать его в качестве инвестиции не рекомендуется.

"Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью)", – добавил экономист в комментарии Обозревателю.

Напомним, ранее эксперт рассказал об обрушении биткоина.