Пузырь лопнул: эксперт рассказал об обрушении биткоина

Эксперт рассказал об обрушении биткоина / cryptojournal.ru

По мнению известного экономиста Нуриэля Рубини, обрушение биткоина свидетельствует о кризисе на рынке криптовалют.

"BTC упал почти на 80% по сравнению с пиком (с 20 тыс. до 4 тыс.) и другие криптовалюты потеряли от 80% до 99%, я продолжаю утверждать, что криптопузырь лопнул окончательно. Я оказался прав. Поэтому я несколько дней отдохну от этого ядовитого криптотвиттера. Переубеждать фанатиков – пустая трата времени", – написал Рубини в Twitter.

Напомним, ранее эксперты предупредили о новом обвале биткоина.