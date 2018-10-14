Апокалиптический сценарий: эксперты предупредили о новом обвале биткоина

Биткоин может продолжить падение / cryptojournal.ru

Биткоин рискует продолжить падение, поскольку его рост вызван исключительно техническими факторами, при этом фундаментальная составляющая остается ближе к негативной.

При этом эксперты Принстонского университета предупредили о том, что китайские майнинговые пулы стали абсолютными монополистами по биткоину, способными в любой момент организовать ситуацию на рынке в свою пользу.

В этой связи вполне реален апокалиптический сценарий о том, что цену биткоина могут просто обвалить заинтересованные участники крипторыка, stock-maks.com.

Отмечается, что на долю Китая приходится сегодня 74% мировой добычи Bitcoin, что вполне достаточно для существенного влияния на цифровой актив.

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При этом майнеры поднебесной, используя "китайский фаерволл" могут майнить пустые блоки, влияя таким образом на величину вознаграждения и замедляя работу сети.

С другой стороны, монополизация главной криптовалюты не может не беспокоить регуляторы, которые работают над ее легализацией.

Поэтому на текущий момент можно с уверенностью говорить о том, что децентрализация биткоина постепенно снижается, и это в будущем по нашему мнению будет сильно влиять на его популярность и стоимость как финансового актива.

Напомним, ранее финансовый эксперт назвал биткоин "фуфелом под соусом инноваций".