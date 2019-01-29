Дипломат рассказал, почему для Чехии важна торговля с Украиной

Флаги Украины и Чехии / "Укринформ"

Торговля между Чехией и Украиной стабильно растет с 2016-го и сейчас составляет около двух миллиардов евро в год.

С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петршичек − во время официальной встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным, сообщает портал Radio Praha.

Кроме того, Петршичек в позитивном ключе отметил нынешнее экономическое партнерство между Украиной и Чехией. По его данным, взаимная торговля увеличилась на 16% в 2018-м, а ныне Украина входит в топ-20 крупнейших торговых партнеров этой страны.

Напомним, ранее в Чехии придумали, как заманить к себе новые тысячи украинских заробитчан. До этого сотрудники Нацбанка рассказали о том, сколько денежных средств перевели в Украину заробитчане. Также стало известно о том, что в Польше подняли минимальную зарплату для украинских работников.