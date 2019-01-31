"Стремительное подорожание": эксперт предупредил о новом росте цен в Украине

Украинцам грозит новое подорожание продуктов / fakty.ictv.ua

В 2019 году рост стоимости бакалейной корзины будет совпадать с потребительской инфляцией в стране, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко.

По его данным, бакалейная корзина за 2018 год подорожала на 9%, или на 10,9 грн., при этом продукты бакалеи подорожали за год на уровень инфляции.

"Бакалейная корзина за 2018 год подорожала на 9%, или на 10,9 грн. Рост ее стоимости был даже меньше уровня прошлогодней потребительской инфляции в 9,8%. Это корзина стоила на конец декабря прошлого года 132,3 грн, тогда как на конец 2017-го она обходилась в 121,4 грн.

В нашу корзину вошло по килограмму пшена, ячневой крупы, манки, гречки, риса, сахара, отечественных макарон и пшеничной муки. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных статистики. Семь продуктов из девяти подорожали, а гречка и сахар снизились в цене", - подчеркнул Дорошенко в комментарии ГолосUA.

Он отметил, что по данным альтернативного исследования, с 1 марта 2018-го по 1 января 2019-го показывают, что за последние десять месяцев текущего года продуктовый набор бакалеи подорожал на 14%. Все продукты, за исключением сахара и гречки, демонстрировали рост: пшено подорожало на 47%, макароны - на 35%, ячневая крупа - на 23%, рис, манка и мука - на 17%. В то же время подешевели гречка - на 17% и сахар - на 7%.

"За год на этом рынке состоялось две аномальные события: стремительное подорожание пшена и такое же стремительное удешевление гречки. Это произошло под влиянием многих факторов, но в этом году мы увидим, что тенденции изменятся на противоположные: постепенный рост стоимости гречки и снижение цены пшена. Но и в 2019 году рост стоимости бакалейной корзины будет совпадать с потребительской инфляцией в стране", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее был назван наиболее подорожавший в Украине продукт.