В 2019 году снова подорожает хлеб – эксперт

Хлеб / УНИАН

Хлебная корзина в Украине подорожала за последний год на 22% или на 12,5 гривен. Стоимость этой корзины на конец декабря 2018 года составляла 70,2 грн, тогда как на конец прошлого года она стоила 57,7 грн.

"Потребительская инфляция с декабря 2017 по декабрь 2018 составила 10%. То есть подорожание хлеба состоялось в 2,2 раза быстрее роста среднего уровня цен в стране. Что еще раз подчеркивает, что затягивать пояса приходится наиболее социально незащищенным слоям населения", - сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.

В хлебную корзину вошло по килограмму хлеба пшеничного из муки первого и высшего сорта, ржаного хлеба и полкило батона. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных статистики.

"Все продукты демонстрировали рост: хлеб пшеничный из муки первого сорта - на 29%, ржаной хлеб - на 28%, батон - на 23% и хлеб пшеничный из муки высшего сорта - на 19%", - отметил Дорошенко.

По его словам, в 2019 году рост стоимости хлеба будет продолжаться и дальше "темпами, скорее всего, больше уровня инфляции", но подорожание будет уже меньше и составит до 15% в год.

Напомним, в Украине по итогам 2018 года рекордно подорожал лук. Как подчеркнули в Госстате, цена лука за минувший год выросла на 67,5%, а в конце 2018 года украинцы уже покупали лук за почти 17 гривен.