Рекордная прибавка в цене: назван наиболее подорожавший в Украине продукт

Назван наиболее подорожавший продукт / vedomosti.ru

В Украине по итогам 2018 года рекордно подорожал лук. Как подчеркнули в Госстате, цена лука за минувший год выросла на 67,5%, а в конце 2018 года украинцы уже покупали лук за почти 17 гривен.

Как сообщает ТСН, капуста, морковь и свекла подорожали наполовину, а кроме овощей, значительно прибавили в цене пшено, картофель, сигареты и хлеб.

"Также подорожали макаронные изделия и жаропонижающие препараты. А вот подешевели в прошлом году всего четыре продукта - яблоки, гречка, сахар и яйца", - рассказали в эфире.

Напомним, по словам главы Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, в связи с ухудшением погодных условий в Украине стоит ожидать "ценовых скачков и отсутствия некоторых продуктов".