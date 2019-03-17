Эксперт предупредил о новом подорожании: на что поднимут цены

В Украине прогнозируют новое подорожание продуктов / from-ua.com

В ближайшее время в Украине стоит ожидать роста цен на яблоки, заявил глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он подчеркнул, что на сегодня цены на фрукты стабильны, однако стоимость яблок немного возрастет.

"В общем фрукты не будут расти в цене. Однако, яблоки немного поднимутся в цене. В то же время Украина пока начинает экспортировать хорошие яблоки, которые остались от прошлогоднего урожая", - цитирует эксперта unn.com.ua.

Ранее сообщалось, что с 2014-го по 2019 год сало в Украине подорожало в пять раз - с 25-30 грн до 120-150 грн за килограмм.