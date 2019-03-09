Эксперт дал прогноз по росту цен на еду в Украине

Цены на продукты в Украине / fakty.ictv.ua

В марте существенно вырастет цена на хлеб, муку, макароны, крупы, яблоки и куриные яйца.

Такой прогноз дал председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко в Facebook.

"Падение цены на мясо сменится ростом. Ценовые качели на овощи будут продолжаться до лета. Молочная корзина также будет дорожать, но часть подорожания снимет падение закупочной цены на молоко. Поэтому март не будет спокойным. Инфляция марте может вырасти до 1,5 процента", - отметил Дорошенко.

Он добавил, что стоимость корзины из 31 социального продукта выросла за февраль на 0,1 процента - до 1237 грн, а большинство продуктов дорожали или дешевели в рамках 2 процентов.

Ранее сообщалось, что с 2014-го по 2019 год сало в Украине подорожало в пять раз - с 25-30 грн до 120-150 грн за килограмм.

"За последние пять лет в Украине наблюдался беспрецедентный рост стоимости сала, ни одного такого продукта у нас не было, чтобы давал такую значительную прибавку. Так, цена сала за пять лет выросла в пять раз - с 25-30 гривен до 120-150 гривен за килограмм", - сообщил глава Союза украинского крестьянства Иван Томич.