"Выживаем, как можем": в оккупированном Луганске жалуются на рост цен на хлеб

3 февраля 2019, 22:45

Жители также отмечают возрастание стоимости пшеничной муки.

Паспорт ЛНР
В ЛНР люди обеспокоены ростом цен на основные продукты питания / beztabu.net

В оккупированном пророссийскими боевиками Луганске выросли цены на хлеб и муку, однако доходы местных жителей остаются мизерными и тенденции к росту не наблюдается.

"С сегодняшнего дня подорожал хлеб на один рубль. Сейчас он стоит уже 12 рублей (6 грн, - ред.), муку раньше можно было купить за 26-27 рублей (2 кг), то сегодня уже 30 рублей (15 грн, - ред)", - цитирует Луганчанку издание Liga.net.

Один из местных жителей рассказал, что в последнее время вырос ассортимент продуктов в магазинах за счет того, что на полках стала больше появляться товаров украинского производства.

 "Они на порядок дороже, но есть, конечно, что уже нас радует. Но многие тут, однозначно выживают, как могут", - добавил он.

Мужчина рассказал, что минимальная пенсия сейчас в Луганске составляет 3 тыс 100 рублей (1550 грн, - ред).

Напомним, боевики из группировки "ЛНР" во временно оккупированном Луганске массово запугивали пенсионеров накануне псевдовыборов − ради обеспечения явки.

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хлеб ЛНР цена Луганск зарплата пенсия рост жизнь
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