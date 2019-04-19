Украина попала в ТОП-10 самых несчастных экономик мира

Экономика Украины / "Багнет"

Агентство Bloomberg представило ежегодный рейтинг самых несчастных экономик мира — Misery Index, согласно которому Украина заняла шестое место.

Пятый раз подряд список возглавила Венесуэла. Отмечается, что власти Венесуэлы вот уже несколько лет не раскрывают данные о темпах ростах потребительских цен и уровне безработицы в стране. Аналитики Bloomberg полагают, что в 2019 году инфляция превысит 8 млн % против примерно 930 тысяч % в 2018 году.

Аргентина, ЮАР, Турция, Греция и Украина – эти страны по-прежнему переживают тяжелые экономические потрясения и демонстрируют "скудный прогресс в деле укрощения роста цен и возвращения людей на работу".

Самыми счастливыми экономиками, исходя из ожидаемой в 2019 году инфляции и безработицы, можно считать Таиланд, Швейцарию и Сингапур.

Ранее сообщалось, что Украина опустилась на одну ступеньку вниз в индексе свободы СМИ по состоянию на 2019 год, опубликованном международной правозащитной организацией Репортеры без границ.