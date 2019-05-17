Реанимация биткоина: эксперт оценил скачок на рынке криптовалют

17 мая 2019, 02:10

В 2019 году стоимость биткоина уже увеличились на 110%.

Биткоин
Биткоин укрепляется / Reuters

За последние дни курс биткоина повысился и приблизился к максимуму за год.

В четверг, 16 мая, криптовалюта торговалась по курсу 7997,30 долларов за биткоин.

Такие показатели особенно впечатляют на фоне того, что в прошлом году стоимость биткоина упала на 73%.

При этом аналитики отмечают, что в 2019 году стоимость биткоина уже увеличились на 110%.

По словам аналитика по глобальным рынкам Джесси Коэна, технические уровни поддержки криптовалют "выглядят значительно лучше" с тех пор, как курс биткоина прошел "бычье пересечение" впервые за последние четыре года. Это произошло после того, как график 100-дневной скользящей средней превысил график 200-дневной скользящей средней.

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Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов говорил Главреду, что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров.

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