Экс-министр объяснил, почему криптовалюты очень скоро запретят во всем мире

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров, поэтому очень скоро они и их использование будут запрещены всеми странами мира.

Криптовалюты являются чисто спекулятивным проектом, "на них есть спрос, пока растет их курс, как только курс начнет падать, произойдет обвал", рассказал эксперт на чате в "Главреде".

"В Украине операции с криптовалютами пока не запрещены. Но надо понимать, что попытка создания денежных средств, оборот которых не находится под контролем государсва, чрезвычайно опасна", — отметил собеседник.

Экс-министр добавил, что "сегодня никто не несет ответственности за платежеспособность криптовалют, не исключено, что завтра люди, которые их запустили, точно так же их и спишут со всех счетов".

"Кроме того, криптовалюты удобны для проведения операций по "отмыванию" денег, уходу от уплаты налогов. Криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров", — подчеркнул Суслов.

"Поэтому я не сомневаюсь, что очень скоро криптовалюты и их использование будут запрещены всеми странами мира. Тогда те, кто в них вложился в расчете на быстрое обогащение, понесут потери", — сказал гость.

Ранее американский предприниматель, миллиардер, а также крупнейший в мире и один из самых известных инвесторов Уоррен Баффетт выразил мнение, что криптовалюты ждет плохой конец.