"Повтор рекорда": эксперт спрогнозировал курс биткоина

Курс биткоина снова может достичь рекордной отметки, спрогнозировал эксперт / 24СМИ

Экономист Евгений Невмержицкий считает, что курс биткоина может снова повыситься до рекордной отметки в 20 тысяч долларов, которой он достиг в начале 2018 года.

Биткоин — по-настоящему независимая криптовалюта, есть все основания для дальнейшего роста ее популярности, рассказал аналитик в эфире ObozTV.

По его словам, на фондовом рынке рынок криптовалют составляет примерно 138 млрд долларов, а капитализация биткоина — 70 млрд долларов.

"В последний год цена довольно долго была на уровне 3 тысяч долларов, сейчас на уровне 4 тысяч. Это означает, что в более-менее длительной перспективе сейчас стоит его покупать", — отметил собеседник.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов говорил Главреду, что криптовалюты — идеальное средство накопления богатства и осуществления расчетов для коррупционеров, поэтому очень скоро они и их использование будут запрещены всеми странами мира.