"Боль и разочарование": эксперты спрогнозировали, когда лопнет пузырь биткоина

Эксперты не рекомендуют делать долгосрочные инвестиции в Bitcoin / cryptojournal.ru

Ситуация на рынке криптовалют кардинально изменилась, и вместо ожидания новых высот, инвесторы начинают готовиться к глубокому падению.

По мнению ведущего трейдера United Traders Алексея Маркова, давление на Bitcoin зашкаливает: "И кажется, что впереди еще много боли и разочарований. Не удивлюсь, если в моменте мы увидим $5000 до конца лета. Но, последующий возврат на $7500 для меня будет невероятно сильным сигналом к докупкам. Сейчас практически ничего с портфелем не делаю, спокойно жду", — рассказал Марков.

Как подчеркнула директор по развитию биржи EXMO Мария Станкевич, падение ниже $8000 маловероятно, пишет РБК.

"Большинство важных факторов говорит о том, что положение Bitcoin как инструмента хеджирования будет усиливаться. А значит рынок и цена будут расти", - считает она.

Как подчеркнул аналитик Дмитрий Лавров, нисходящее движение продолжится, если в ближайшее время Bitcoin не сможет подняться выше отметки в $10 000.

Читайте также"Повтор рекорда": эксперт спрогнозировал курс биткоина"В этом случае стоит обратить внимание на поведение участников рынка в районе уровней $8000 и $6000, где рынок формирует зоны поддержки на основе уровней круглых чисел и скользящих средних с периодами 100 и 200. Развороты в этих зонах могут стать хорошим сигналом к открытию длинных позиций. Рынок будет готов вернуться к восходящему тренду", — предположил Лавров.

Старший аналитик ИАЦ "Альпари" Вадим не рекомендовал делать долгосрочные инвестиции в Bitcoin, отметив "природу пузыря" и высокую волатильность. По словам эксперта, эти факторы делают актив наиболее привлекательным для краткосрочных инвестиций, но в ближайшее время курс может опуститься до $7400.

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"В данный момент цена биткоина уже пробила поддержку на $9600 и опустилась ниже $9300. Мы полагаем, что ближайшей целью для снижения станет уровень начала июня в области $7400. Взлеты биткоина, а вслед за ним и альткоинов вполне возможны. Однако время этих взлетов и цели роста прогнозировать не стану, для пузырей это весьма мало предсказуемо", — заключил специалист добавив, что в первая криптовалюта вряд ли вновь достигнет отметки в $20 000.

Напомним, ранее эксперт оценил скачок на рынке криптовалют.