"Влезаем в долги": эксперт объяснил, как Украину загоняют в кредитное ярмо

Украина берет краткосрочные кредиты под высокие проценты

Гривна с начала года укрепляется, однако эта ситуация является определенным парадоксом, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Он подчеркнул, что в бюджете на 2019 год был заложен высокий курс, в то же время каждый раз, когда гривна укрепляется, Украина недополучает деньги в бюджет в первую очередь на социальные статьи.

"На сегодня положительную тенденцию демонстрирует украинский экспорт однако мы продаем больше сырья. Мы с вами влезаем в долги, занимая все больше денег занимая краткосрочные кредиты под высокие проценты. И каждый раз перекручиваемся, ежемесячно залезая в долговое колесо. Поэтому должны как белки крутиться, чтобы успеть каждые три месяца привлечь инвесторов", - подчеркнул он в эфире 112 Украина.

Эксперт также указал на важность проведения индустриализации Украины.

"Мы видим стабильность, но это стабильность – витрина, потому что с ростом экономики есть проблемы", - добавил Дорошенко.

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Ранее президент Центра экономического развития Александр Пасхавер во время чата в Главреде рассказал, когда ждать резкого скачка гривны.