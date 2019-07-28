Новый обвал: эксперт предупредил о рекордном падении биткоина

Курс биткоина зависит от настроения институциональных инвесторов / Reuters

Стоимость биткоина может опуститься до $8,5 тысяч, прежде чем она вновь достигнет рекордной отметки в $20 тысяч, заявил глава банка Galaxy Digital Майк Новограц.

"Я считаю, что мы выйдем из диапазона ближе к концу года но, надеюсь, раньше, после чего рынок двинется к $20 тысяч", – цитирует эксперта Bloomberg.

Он добавил, что в ближайшее время биткоин будет торговаться в районе $10-$14 тысяч, с возможным снижением до уровня поддержки в $8,5 тысяч.

Он добавил, что это во многом будет зависеть от настроения институциональных инвесторов.

Напомним, ранее эксперты спрогнозировали, когда лопнет пузырь биткоина.