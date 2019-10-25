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"Результата нет": эксперт объяснил, почему забуксовал Кабмин Гончарука

25 октября 2019, 01:50

За первые 50 дней работы нового правительства позитивных результатов нет, считает Алексей Дорошенко.

Кабмин
Эксперт объяснил, почему забуксовал Кабмин Гончарука / УНИАН

Кабинет министров на следующий год подготовил два сценария роста ВВП: на 3,8% и на 4,7%, рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Он напомнил, что за первое полугодие 2019 предыдущий Кабмин добился роста ВВП в 4,6%.

"Зачем было менять Гройсмана на Гончарука?", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт считает, что за первые 50 дней работы правительства Гончарука позитивных результатов нет.

"Что касается покупательной способности, которая оценивает доходы и расходы, то тут еще хуже. Если доходы у нас самые низкие в Европе, то о расходах такого не скажешь. Во многих странах Европы цены на продукты ниже, чем в Украине Поэтому за свою зарплату они могут себе позволить во много раз больше, чем украинцы", - добавил Дорошенко.

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Напомним, ранее Дорошенко назвал сроки отставки Кабмина.

рост ВВП правительсво Кабинет Министров Алексей Дорошенко Алексей Гончарук
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