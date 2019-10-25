"Результата нет": эксперт объяснил, почему забуксовал Кабмин Гончарука

За первые 50 дней работы нового правительства позитивных результатов нет, считает Алексей Дорошенко.
Кабинет министров на следующий год подготовил два сценария роста ВВП: на 3,8% и на 4,7%, рассказал экономический эксперт Алексей Дорошенко.
Он напомнил, что за первое полугодие 2019 предыдущий Кабмин добился роста ВВП в 4,6%.
"Зачем было менять Гройсмана на Гончарука?", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.
Эксперт считает, что за первые 50 дней работы правительства Гончарука позитивных результатов нет.
"Что касается покупательной способности, которая оценивает доходы и расходы, то тут еще хуже. Если доходы у нас самые низкие в Европе, то о расходах такого не скажешь. Во многих странах Европы цены на продукты ниже, чем в Украине Поэтому за свою зарплату они могут себе позволить во много раз больше, чем украинцы", - добавил Дорошенко.
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Напомним, ранее Дорошенко назвал сроки отставки Кабмина.