"Деньги придется вернуть": эксперт предупредил о проверке получателей субсидий

В Украине проверят получателей субсидий / m.aif.ru

По закону о верификации может быть назначена проверка получателей субсидий за последние 3 года, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Даже если субсидии уже не получаете, но получали три года назад, имеют право проверить насколько законно вы это (субсидии, - ред.) получали. Если признают, что незаконно, придется вернуть", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По словам эксперта, во-первых, будут проверять соответствие материального положения получателей критериям предоставления субсидий.

"Когда давали субсидии то объясняли, что у вас не должны быть другие объекты недвижимости, не должны быть другие источники доходов, например депозиты, работы по контракту или сдачи в аренду жилья. Вот теперь это проверят с помощью баз данных", - добавил Охрименко.

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Напомним, что ранее Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий.