В Кабмине обещают не уменьшать субсидии для украинцев

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

В течение отопительного сезона 2019-2020 Кабинет министров Украины не планирует уменьшать субсидии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем видеоблоге Чашка премьера.

Кроме того, по словам главы Кабмина, не планируется менять принцип оформления субсидий.

"Субсидии уменьшены в этом году точно не будут и этот отопительный сезон все те, кто их оформил, пройдут на тех условиях, которые уже оформлены. И принцип оформления субсидий также не изменится и в следующем году", - сказал он.

Те украинские семьи, которые получают меньшие доходы, а следовательно нуждаются в большей защите от государства, будут получать большие субсидии.

Как известно, 25 октября в Киеве стартовал отопительный сезон 2020. Жилые дома будут подключены к отоплению в течении 10 дней. При этом заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев заявил, что это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал постановление, предусматривающее изменение размера базовой нормы платы за услуги ЖКХ. Так, данный показатель увеличат до 20% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Также сообщалось, что Кабинет министров увеличил норму платы за жилилищно-коммунальные услуги при назначении субсидий.