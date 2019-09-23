Чашка премьера: Гончарук удивил собственным видеоблогом

Премьер решил стать видеоблогером/ УНИАН

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук начал вести видеоблог в соцсети, в котором решил подводить итоги работы за неделю и отвечать на комментарии украинцев.

"Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни влог Чашка премьера. Знаю, что поздно, но премьерский график иногда вносит коррективы даже в фейсбучные алгоритмы", — пишет Гончарук в описании к видео в Facebook.

Премьер пообещал, что будет еженедельно выделять время, чтобы ответить на комментарии граждан, разъяснив позицию правительства по наиболее распространенным вопросам.

"Основная цель этого блога — давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы. Открытость власти — то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что Чашка премьера будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть так же время и на медиа", — отметил Гончарук.

Глава Кабмина ответил на наиболее распространенные вопросы касательно последних инициатив нового правительства.

#ЧашкаПремєра Друзі, поки ще маю годинку до кінця цього складного та насиченого тижня, хочу показати свій перший в житті влог #Чашка Прем‘єра. Знаю, що пізно, але прем‘єрський графік інколи вносить корективи навіть і в фейсбучні алгоритми:) Щонеділі я буду записувати невелички відео, де буду розказувати про все, що відбулось за тиждень. І бонус — буду відповідати на ваші коментарі у мене на сторінках. Тож — пілотний випуск Чашки Прем‘єра. Далі буде? P.S. Залишаю посилання на свої сторінки: twitter.com/PMHoncharuk Intagram.com/pm_honcharuk P.S. Основна мета цього блогу — давати оперативну відповідь на всі незрозумілі та складні питання. Відкритість виконавчої влади — те, чого завжди бракувало в Україні. Це не значить, що Чашка Прем'єра буде замінювати спілкування з журналістами. В моєму графіку є так само час і на медіа. Тим паче, що брифінги після засідань Уряду для ЗМІ щосереди вже стають нашою доброю новою традицією! Працюємо! #УрядТехнократів Опубликовано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Воскресенье, 22 сентября 2019 г.

Напомним, Гончарук отдал указание о проведении проверки "состояния исполнительской дисциплины" в КГГА и отдельных райадминистрациях Киева.