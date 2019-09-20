Гончарук запустил масштабную проверку киевских властей - СМИ

Алексей Гончарук / УНИАН

Украинский премьер Алексей Гончарук отдал указание о проведении проверки "состояния исполнительской дисциплины" в КГГА и отдельных райадминистрациях Киева.

Фотокопию такогол документа опубликовал портал "ЛБ".

"С целью проведения проверки состояния исполнительской дисциплины в Киевской горгосадминистрации и отдельных райгосадминистрациях Киева, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 15 сентября 2010 года №844 и резолюции премьер-министра Украины от 13 сентября 2019 года №31269/2 /1-19",- говорится в тексте.

Согласно документу, проверка будет проходить в период с 25 сентября по 8 октября 2019 года.

Напомним, ранее Гончарук назвал условия покупки земли иностранцами и пообещал разогнать руководство Госгеокадастра