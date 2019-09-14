"Россия – агрессор": Гончарук назвал лучший ответ РФ

Алексей Гончарук / Фото: УНИАН

Успешная Украина станет асимметричным ответом России на ее агрессию, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Для меня лично Россия как государство - это агрессор. То есть здесь нет никаких вопросов. Наши взгляды со времен Майдана на самом деле в этом плане никак не изменились, но это никак не отменяет того, что Россия - это наш самый сосед, и просто нужно осознать, как сосуществовать с этой большой страной дальше", - сказал он во время выступления на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.

По его словам, Кабмин намерен быть очень прагматичным.

Читайте такжеГончарук задолжал десятки тысяч гривен за коммуналку – СМИ"Мы думаем, что лучший ответ любому агрессору - это наш собственный успех, и нам нужно продемонстрировать, что мы успешны. Мы как правительство точно будем концентрироваться на том, чтобы максимально быстро сделать Украину успешной страной. И это наш асимметричный ответ любой агрессии сейчас", - добавил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие.