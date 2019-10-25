Сегодня начался отопительный сезон в Киеве 2020

Названы сроки подключения к отоплению всех домов в Киеве

В Киеве жилые дома будут подключены к отоплению в течении 10 дней, заявил заместитель главы Киевской городской госадминистрации Петр Пантелеев, по сути, отопительный сезон 2020 уже начался.

Пантелеев подчеркнул, что с пятницы, 25 октября, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго начало отопительный сезон в столице.

"С сегодняшнего дня в Киеве начинается отопительный сезон для жилого фонда города. Это будет происходить согласно графикам, согласованным с районными администрациями", - подчеркнул он на брифинге в Киеве.

Чиновник отметил, что подключение всего города займет до 10 дней, однако школы и детские сады к отоплению начали подключать еще 30 сентября и 90% таких объектов уже подключены.

"Это самый поздний пуск тепла в Киеве за последние годы. За это время киевляне сэкономили 130 млн грн, если сравнивать с запуском тепла 15 октября, как в прошлом году", - добавил Пантелеев.

Когда начнется отопительный сезон в Украине читайте в материале Когда включат отопление украинцам в 2019 году.