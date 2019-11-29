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"Мертвому припарка": эксперт рассказал о лазейке для иностранцев в законе о рынке земли

29 ноября 2019, 01:30

Алексей Дорошенко предупредил о лазейке для иностранцев на рынке земли.

земля
В законе об открытии рынка земли есть лазейка для иностранцев / moidagestan.ru

Большинство украинцев считают, что в Украине не созданы условия для открытия рынка земли.

По его словам, открытие рынка земли для юридических лиц может стать лазейкой для того, чтобы на этот рынок зашли иностранцы.

"Если мы не запустим кредитование под рынок земли, то никакого рынка не будет", - подчеркнул он в интервью на канале 112 Украина.

Он напомнил, что президент и премьер-министр рассчитывают на прибавку от 1% до 3% ВВП в год в результате открытия рынка земли.

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"Для этого в бюджете нужно заложить 20-30 млрд (на поддержку фермерства, - ред.). А 4 млрд (заложенные в бюджете на 2020 год, - ред.) это как мертвому припарка", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее эксперт оценил риски закона о продаже земли.

Земля продажа земли рынок земли Алексей Дорошенко
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