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"Уже обманули": украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли – эксперт

7 декабря 2019, 04:11

Инициаторы законопроекта нарушили основные принципы, считает Алексей Дорошенко.

рынок земли
Украинцев подвели к пропасти с законом о продаже земли, считает Алексей Дорошенко / Александр Суков, Деловая столица

Законопроект о продаже земли серьезно расколол украинское общество, заявил экономический эксперт Алексей Дорошенко.

Он подчеркнул, что инициаторы этого законопроекта нарушили основные принципы.

"Нам говорили, что референдум будет перед открытием рынка земли – никакого референдума нет. Вопросе перенесся – открывать рынок для иностранцев, или не открывать. Исходя из этого, нас уже подвели к пропасти и предложили выбор", - рассказал экономист в эфире канала 112 Украина.

Дорошенко также добавил, что по вопросу о продаже земли украинцев "где можно, уже обманули".

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.

рынок земли Алексей Дорошенко
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