Серый рынок земли: эксперт предупредил о ловушке с отменой моратория

Верховная Рада может не продлить мораторий на продажу земли / УНИАН

Украина рискует оказаться в ситуации, когда Верховная Рада не продолжит мораторий на продажу земли, который заканчивается 31 декабря 2019 года, вместе с тем, не успев утвердить новый закон о продаже земли.

По мнению экономического эксперта Алексея Дорошенко, в этом случае Украина окажется на раздорожье.

"Ни одного, ни другого. И по факту – серый рынок земли", - подчеркнул он в комментарии на канале 112 Украина.

По его мнению, это будет выгодно тем, кто проталкивает открытие рынка с ее продажей иностранцам.

"Мы с вами можем увидеть, что за короткое время легализуются много иностранных компаний и мы увидим продолжение трудовой миграции в соседние страны", - добавил Дорошенко.

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.