Бизнес-омбудсмен дал прогноз, когда экономика Украины достигнет уровня Польши

Марчин Свенчицкий дал прогноз относительно роста экономики Украины / Фото РБК-Украина

Экономика Украины может уже через 15 лет достичь уровня Польши, однако для этого необходимо выполнение ряда условий. Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

В частности, для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально пятнадцать лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - сказал Свенчицкий в интервью РБК-Украина.

Бизнес-омбусмен также убежден, что экономическая польза от полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся предоставляемая помощь со стороны Брюсселя.

Напомним, ранее Всемирный банк оценил прогнозы роста украинской экономики до уровня Польши. По прогнозу, на это понадобится 50 лет.

Как сообщал Главред, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что 2020-й год станет годом подготовки к стремительному росту экономики Украины, который, как ожидается, произойдет в 2021 году.

2 сентября глава Кабмина Алексей Гончарук озвучил основные цели, к которым будет стремиться правительство в ближайшее пятилетие. Во-первых, перед министрами стоит задача добиться экономического роста − и к 2024-му поднять экономику Украины на 40% (1+ млн рабочих мест). Во-вторых, есть задача развивать инфраструктуру и связь - 24 тысяч километров трасс и дорог необходимо отремонтировать. Далее, обустроить 15 аэропортов и быстрый мобильный интернет по Украине.

Позже глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак прокомментировал амбициозные планы премьер-министра Алексея Гончарука относительно роста отечественной экономики.