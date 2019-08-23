Экс-мэр Варшавы стал бизнес-омбудсменом Украины

Марчин Свенчицкий / Фото Facebook Marcin.Swiecicki

Кабинет министров назначил новым бизнес-омбудсменом Украины поляка Марчина Свенчицкого. Официально он вступит в должность 12 октября.

Марчин Свенчицкий - в прошлом мэр Варшавы и член польского правительства, сейчас он является депутатом Сейма Польши.

Распоряжение о назначении Свенчицкого опубликовали на Правительственном портале.

Свое назначение новоутвержденный бизнес-омбудсмен прокомментировал в Facebook.

"Я доволен новым вызовом и тем, что я не только могу пожелать украинцам успехов накануне их национального праздника, но и попробовать добавить свой собственный кирпич к процветанию нашего соседа", – написал он.

Марчин Свенчицкий сменит на должности бизнес-омбудсмена Альгирдаса Шемета, контракт с которым истек еще в мае 2019 года. Ранее Шемета занимал пост министра финансов в правительстве Литвы (1997-1999 г.г., 2008-2009 г.г.), а также был еврокомиссаром по вопросам финансового программирования и бюджета (2009-2010 г.г.) и по вопросам налогообложения, таможенным вопросам, статистике, аудиту и борьбе с мошенничеством (2010-2014 гг.).

Совет бизнес-омбудсмена является постоянно действующим консультативно-совещательным органом Кабинета Министров Украины. Бизнес-омбудсмен принимает жалобы украинских предпринимателей на органы государственной власти, подконтрольные государству компании или чиновников.

Напомним, ранее Офис омбудсмена Украины обьявил конкурс по отбору кандидата на должность Уполномоченного по защите государственного языка.