Омбудсмена Денисову вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Денисова получила повестку 30 июля / УНИАН

Уполномоченную Верховной рады по правам человека Людмилу Денисову вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру. Об этом заявил адвокат омбудсмена Андрей Тарасов.

Денисова получила повестку 30 июля. При этом адвокат отказался ответить на вопрос о дате проведения допроса, поскольку "это тайна следствия", сообщает Радио Свобода.

В настоящее время на сайте ГПУ повестки о вызове уполномоченной Верховной Рады на допрос нет.

Андрей Тарасов напомнил, что в 2018 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции провело полную проверку деклараций за 2015, 2016 и 2017 годы, когда еще Людмила Денисова была народным депутатом. В Агенстве нашли определенные нарушения и приняли решение об обращении в НАБУ о возбуждении уголовного производства относительно неправомерного декларирования.

"Эти решения были обжалованы нами еще в 2018 году в административном суде. Суд в июне 2019 принял соответствующее решение. Ни я, ни уполномоченная к судьям административного суда относительно ускорения или положительного решения спора не обращались", - отметил адвокат.

Напомним, в марте 2019 года стало известно, что по факту возможного декларирования недостоверной информации Денисовой Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства по статье 366-1 Уголовного кодекса. Дела касаются деклараций Денисовой за 2015-2017 годы.

В НАБУ проверяют возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО Астория-Сити, ООО Триора, Батилиман, ООО Машиностроительный завод Автолитмаш, а также факт не отображения доходов от ООО Финансовая компания Центр факторинговых услуг. По версии НАБУ, Денисова также не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации Фонд восточная Европа.

Все дела против Денисовой были объединены в одно уголовное производство.