НАБУ завело уголовные дела против омбудсмена Денисовой – СМИ

Людмила Денисова / УНИАН

По факту возможного декларирования недостоверной информации уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовные производства.

Как сообщил Українським новинам источник в бюро, производства по статье 366-1 Уголовного кодекса касаются деклараций Денисовой за 2015-2017 годы.

При этом в НАБУ проверяют возможное сокрытие Денисовой доли в уставных капиталах ООО Астория-Сити, ООО Триора, Батилиман, ООО Машиностроительный завод Автолитмаш, а также факт не отображения доходов от ООО Финансовая компания Центр факторинговых услуг.

По версии НАБУ, Денисова также не показала доходы от продажи автомобиля Audi 2003 года выпуска, а также доход от международной благотворительной организации Фонд восточная Европа.

Все дела против Денисовой объединены в одно уголовное производство.

Ранее суд отменил закрытие дела против Гройсмана о злоупотреблении властью.

Напомним, в декабре прошлого года НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Дело было открыто по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины по решению Соломенского райсуда Киева.