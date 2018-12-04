Во время эфира с Порошенко омбудсмен Денисова упала в обморок

"Эффект Порошенко" в действии / скриншот программы

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова потеряла сознание в прямом эфире телеканала ICTV во время выступления президента Украины в программе "Свобода слова".

После слов Порошенко "Вы видели мгновенную реакцию всего мира" омбудсмен упала рядом с пюпитром, за которым стояла, находясь среди других гостей студии.

Порошенко отправился было на помощь женщине, но быстро вернулся к микрофону, и объяснил состояние Денисовой тем, что она "работает сейчас по 20 часов для освобождения украинских моряков".

Читайте такжеЕще один солдат потерял сознание на параде в центре Киева, опубликовано фотоОднако при этом социальные сети вспоминают другие случаи, когда рядом с Гарантом теряли сознание люди и мрачно шутят, что у него плохая энергетика, "тяжелая аура", а Денисова попала под "эффект Порошенко".

Ранее "Главред" напомнил все случаи, когда военные теряли сознание на мероприятиях с участием Порошенко.

Отметим, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.