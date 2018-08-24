От инаугурации до парада: как солдаты теряли сознание на выступлениях Порошенко

Солдат потерял сознание на параде в Киеве / kiev.informator.ua

Состоявшиеся 24 августа торжества в центре Киева, посвященные Дню независимости Украины, запомнились не только военным парадом, но и происшествием, которое случилось с солдатом из почетного караула, потерявшим сознание.

Инцидент произошел как раз во время выступления президента Петра Порошенко, при этом люди, находившиеся рядом, успели поддержать военного, упавшего в обморок. После этого солдата увели, а почетный караул был заменен.

В тот же день еще один случай произошел с солдатом Десантно-штурмовых войск. Военному также пришлось оказывать медицинскую помощь.

Отметим, что эти случаи стали уже далеко не первым. Ранее солдаты также теряли сознание прямо во время торжественных мероприятий с участием Петра Порошенко.

В марте 2018 года во время торжеств, посвященных годовщине создания Национальной гвардии Украины, один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

В ноябре 2017 года солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

А самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.

Напомним, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.