На Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Порошенко в лицее: фото

В четверг, 31 мая, в Ивано-Франковской области во время выступления президента Петра Порошенко на линейке в Ямницком лицее потерял сознание один из школьников.

Президент подбежал к мальчику и помог передать его в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо, сообщает firtka.if.ua.

"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", — прокомментировал иинцидент начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Напомним, во время торжеств к годовщине создания Национальной гвардии Украины один из солдат с президентским штандартом потерял сознание и упал на землю во время объявленного Петром Порошенко минуты молчания по погибшим бойцами в зоне АТО.

В ноябре 2017 года солдат почетного караула упал в обморок во время мероприятий, посвященных Голодомору на Украине 1932–1933 годов. Причиной обморока врачи назвали фуражку, которая пережала сосуды на голове молодого человека. По словам военнослужащего, ему сильно сдавило голову, а затем резко стало плохо.

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Самым громким падением стал обморок солдата, который произошел на инаугурации Петра Порошенко в 2014. Тогда военный из почетного караула потерял сознание, когда мимо него проходил новоизбранный президент.