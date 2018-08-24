В Киеве на параде ко Дню независимости впервые прозвучало новое военное приветствие, опубликовано видео

В столице Полторак говорил бойцам "Слава Украине!".
В пятницу, 24 августа — в День независимости Украины — в Киеве на Крещатике во время парада впервые прозвучало новое военное приветствие.
Министр обороны Степан Полторак во время объезда войск говорил бойцам "Слава Украине!", а воины отвечали — "Героям слава!", пишет УНИАН.
Ранее в нашей стране военные использовали приветствие советского образца: "Здравствуйте, товарищи!" — "Здравия желаю!", его решили заменить.
Президент Петр Порошенко поручил подготовить изменения в закон, которым утверждаются воинские уставы, потому в них прописано, какое приветствие должны использовать военные.
Ранее Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости Украины и подчеркнул, что граждане государства являются "сплоченной несгибаемой нацией". В Киеве 24 августа на Крещатике в 10:00 начался военный парад, прямую видеотрансляцию мероприятия можно посмотреть здесь.