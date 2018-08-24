"Сплоченная несгибаемая нация". Как Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с 27-й годовщиной независимости страны и подчеркнул, что граждане государства являются "сплоченной несгибаемой нацией".

Свобода, воля и независимость никогда не давались Украине легко, она платит высокую цену за право не быть зависимой, написал глава страны на своей странице в Facebook.

"И хотя сегодня за право быть независимыми мы платим высокую цену, защищая нашу Родину от агрессора, мы — сплоченная несгибаемая нация, независимое европейское государство, единая неделимая Украина, о которой веками мечтали поколения украинцев-борцов за свободу нашей страны", — отмечается в сообщении.

Напомним, 24 августа на центральной улице Киева — Крещатике — состоится торжественный военный парад в честь 27-го Дня независимости Украины. Начало мероприятия запланировано в 10:00, прямую видеотрансляцию можно посмотреть здесь.