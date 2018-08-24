Еще один солдат потерял сознание на параде в центре Киева, опубликовано фото

На параде потерял сознание солдат Десантно-штурмовых войск / kiev.informator.ua

В пятницу, 24 августа, в центре Киева во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, сразу двое военных потеряли сознание.

Первый инцидент произошел как раз во время выступления президента Петра Порошенко, при этом люди, находившиеся рядом, успели поддержать военного, упавшего в обморок. После этого солдата увели, а почетный караул был заменен.

В тот же день еще один случай произошел с солдатом Десантно-штурмовых войск, который находился в колонне военных на Крещатике. Ему также пришлось оказывать медицинскую помощь.

Ранее "Главред" напомнил все случаи, когда военные теряли сознание на мероприятиях с участием Порошенко.

Отметим, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.