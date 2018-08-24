Еще один солдат потерял сознание на параде в центре Киева, опубликовано фото

24 августа 2018, 15:29

На параде упал в обморок солдат Десантно-штурмовых войск.

На параде потерял сознание солдат Десантно-штурмовых войск / kiev.informator.ua

В пятницу, 24 августа, в центре Киева во время торжественных мероприятий, посвященных Дню независимости Украины, сразу двое военных потеряли сознание.

Первый инцидент произошел как раз во время выступления президента Петра Порошенко, при этом люди, находившиеся рядом, успели поддержать военного, упавшего в обморок. После этого солдата увели, а почетный караул был заменен.

В тот же день еще один случай произошел с солдатом Десантно-штурмовых войск, который находился в колонне военных на Крещатике. Ему также пришлось оказывать медицинскую помощь.

Ранее "Главред" напомнил все случаи, когда военные теряли сознание на мероприятиях с участием Порошенко.

Отметим, что на Прикарпатье школьники теряли сознание во время выступления Петра Порошенко в лицее.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
парад День Незасисимости
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:56
"Удачный образ". Одесская Барби в Москве позировала в соблазнительном купальнике
15:29
Еще один солдат потерял сознание на параде в центре Киева, опубликовано фото
14:59
США помогут защититься от вмешательства России в украинские выборы
14:28
От инаугурации до парада: как солдаты теряли сознание на выступлениях Порошенко Видео
14:03
"Ряд крепких зубов, показанных мышебратьям". В Сети отреагировали на военный парад в Киеве
13:45
Аренда согласована: стало известно, где продолжит карьеру украинский вратарь "Реала"
13:16
Порошенко хочет избавиться от влияния церкви, которая "освящает гибридную войну Путина" Видео
13:07
Независимость в цифрах мнение
12:47
В центре Киева солдат почетного караула потерял сознание во время выступления Порошенко Видео
12:19
Вика из "НеАнгелов" в опасной позе покрасовалась на качелях
12:18
Пикирующая лира: у Турции впереди экономический провал и безработица мнение
11:49
Порошенко рассказал о важности Украины для Европы Видео
11:24
В Киеве на параде ко Дню независимости впервые прозвучало новое военное приветствие, опубликовано видео Видео
11:18
В РФ "Правый сектор" обвинили в подготовке убийства 50 российских чиновников
10:51
В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве после выходных
10:50
Прямое попадание: под Авдеевкой бойцы ВСУ уничтожили технику и блиндаж боевиков Видео
10:27
"Копия Джей Ло". Глюкоза похвасталась снимком с известным юмористом
10:17
На Луганщине боевики применили артиллерию, есть жертвы и разрушения Видео
09:58
Военный парад в Киеве на День независимости: прямая видеотрансляция
09:57
"Сплоченная несгибаемая нация". Как Порошенко поздравил украинцев с Днем независимости Видео
09:55
Импичмент Трампа: что это значит для Украины мнение
09:47
"Мы всегда будем стоять рядом": как мировые лидеры поздравляли Украину с Днем независимости Видео
09:40
Кучма назвал факторы, которые больше всего тормозят развитие Украины
09:27
"Мозгов вообще нет": Вернидуб эмоционально отреагировал на удаление полузащитника "Зари" Видео
09:18
"Не был алкоголиком, не курил". В Киеве в авто сгорел человек, фото с места трагедии
08:57
"Чемпион юмора". Екатерина Варнава поделилась забавным фото
08:33
Кучма назвал три главных достижения Украины за годы независимости
08:17
Обречена на зависимость: почему Украине необходимо перенести празднование Дня независимости мнение
08:11
"Подъем евро". Нацбанк назвал официальный курс гривны после выходных
07:50
Американская модель покрасовалась в мини-бикини, опубликовано фото
07:49
Успение Пресвятой Богородицы-2018: о чем просят и какие есть традиции и приметы Видео
07:26
Кремль находится на грани истерики мнение
07:20
Трагедия в ТРЦ "Зимняя вишня": эксперты выяснили, где начался пожар
07:12
Кравчук пояснил, как воспитать в Украине добросовестных чиновников
06:59
Парад на День независимости: что стоит ругать и чем стоит гордиться мнение
06:36
Ученые выяснили, почему люди стонут во время секса
06:15
Когда и как празднуется День шахтера в 2018 году в Украине
05:50
Генерал-разведчик рассказал, где на Донбассе ждать нового удара боевиков
05:24
В Черном море двух россиян после молитв спас Христос. И это не шутка
05:01
"Вау, какой разрез": Надежда Мейхер засветила нижнее белье в откровенном наряде
04:33
Кучма назвал главные ошибки за время независимости Украины
04:06
Ученые рассказали о неожиданной пользе лени
03:41
В Таиланде пара устроила сексуальные игрища в бассейне: опубликовано видео 18+ Видео
03:05
"Твое тело прекрасно" : Вика из "НеАнгелов" в купальнике взволновала фанатов
02:27
"Перенесли в другое измерение": украинцы снова удивили шоу America's Got Talent Видео
02:03
На Ровенщине устроили праздник к юбилейной дате царской семьи: опубликовано видео Видео
01:39
Google создал дудл в цветах флага ко Дню Независимости Украины
01:13
Ирина Шейк показала обнаженную грудь к рекламе купальников: обнародовано видео
00:43
"Эта не единственная". Обнародованы подробности отношений мужа Лорак и его любовницы
00:11
На известном курорте в канализации нашли зверски убитую женщину
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять