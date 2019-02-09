Суд отменил закрытие дела против Гройсмана о злоупотреблении властью

Суд отменил закрытие дела против Владимира Гройсмана / УНИАН

Постановление Национального антикоррупционного бюро о закрытии уголовного производства по факту злоупотребления властью или служебным положением премьер-министром Владимиром Гройсманом и членами Кабинета Министров отменено Соломенским районным судом Киева.

Соответствующее решение суда было принято 23 января, передают Українські Новини.

Жалобу подал заявитель по делу, а производство касалось расследования принятия постановления Кабмина об установлении критериев при отборе банков для выплаты зарплат бюджетникам и пенсионерам.

Согласно решению суда, детектив во время досудебного расследования ограничился лишь допросом заявителя, постановление не мотивировано, в нем не указано, о каких именно обстоятельства указывал заявитель в своем сообщении о совершении, по его мнению, преступления и какие обстоятельства были установлены в ходе досудебного расследования, которые опровергают указанные в сообщении доводы.

Кроме того, в постановлении не указано, какие следственные (розыскные) действия проводились во время досудебного расследования, результат таких действий и в связи с чем детектив пришел к выводу о возможности закрытия уголовного производства.

При таких обстоятельствах, вынесение детективом НАБУ постановления о закрытии уголовного производства, по мнению следственного судьи, преждевременно и является таким, что не в полной мере соответствует требованиям уголовного процессуального закона.

Напомним, в декабре прошлого года НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Дело было открыто по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины по решению Соломенского райсуда Киева.