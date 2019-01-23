СМИ узнали о решении НАБУ по делу в отношении Гройсмана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман / kmu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело о возможных злоупотреблениях и подделке документов экс-спикера Верховной Рады, ныне премьер-министра Владимира Гройсмана при подписании закона "О госбюджете на 2016 год".

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на источник в НАБУ.

По словам собеседника УН, дело было закрыто 10 декабря 2018 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гройсмана.

Напомним, в декабре прошлого года НАБУ открыло производство по факту возможных злоупотреблений властью и служебной халатности премьер-министра Владимира Гройсмана.

Дело было открыто по статьям 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины по решению Соломенского райсуда Киева.